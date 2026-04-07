Público acompanha sessão do projeto Curta no Museu no Solar dos Mellos, no Centro de MacaéFoto: Douglas Smmithy
Cinema local ganha tela e público em noite especial no Solar dos Mellos
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