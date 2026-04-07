Público acompanha sessão do projeto Curta no Museu no Solar dos Mellos, no Centro de Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Público acompanha sessão do projeto Curta no Museu no Solar dos Mellos, no Centro de MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 07/04/2026 12:49

Macaé - A força do cinema independente ganha espaço e plateia em Macaé com a exibição do curta-metragem “Reino do Fim da Linha”, que chega ao Solar dos Mellos como parte do projeto Curta no Museu. A sessão acontece no dia 9 de abril, às 19h, reunindo arte, sensibilidade e histórias que dialogam com a realidade.

Dirigido por Cybel Chagas, o filme aposta em uma narrativa delicada para abordar temas como infância, desigualdade social e afeto. A trama acompanha Suzana, uma menina que vive à margem das brincadeiras no parque, até cruzar o caminho de Danilo. A partir desse encontro, nasce uma amizade que transforma o olhar dos dois personagens e revela a potência da imaginação.

A produção mistura elementos de live-action com animação, criando uma experiência visual que amplia a forma de contar a história. O roteiro, assinado por Daiana de Souza e inspirado na dramaturgia de Ademir Martins, conduz o público por uma jornada simples, mas carregada de significado.

A proposta do projeto vai além da exibição. Segundo a coordenação, a ideia é aproximar o público das produções locais e abrir espaço para reflexão e troca após as sessões. O ambiente intimista do museu contribui para essa conexão direta entre obra e espectador.

Para a produtora Janaína Mendes, o filme convida o público a resgatar sentimentos muitas vezes esquecidos. A história valoriza o brincar, a empatia e a capacidade de enxergar o outro além das diferenças, mostrando que a infância pode ser um território de encontros e descobertas.

Com classificação livre, a sessão promete atrair famílias, estudantes e amantes do audiovisual, fortalecendo o cenário cultural da cidade e dando visibilidade a artistas da região.