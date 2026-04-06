Motocicleta com sinais de clonagem foi apreendida por policiais e encaminhada para investigação - Foto: Divulgação

Motocicleta com sinais de clonagem foi apreendida por policiais e encaminhada para investigaçãoFoto: Divulgação

Publicado 06/04/2026 13:49

Macaé - A tecnologia ajudou a polícia a chegar até um veículo suspeito em Macaé e resultou na apreensão de uma motocicleta com indícios de clonagem. O caso aconteceu na região do Sana, após um alerta emitido por sistemas de monitoramento indicar a circulação de um possível veículo irregular.

Policiais militares do 32º BPM iniciaram buscas na localidade e conseguiram localizar a moto apontada como suspeita. Durante a verificação, os agentes identificaram inconsistências nos sinais identificadores, o que levantou a confirmação de adulteração.

A análise inicial apontou ainda que o motor instalado na motocicleta possuía registro de roubo, o que reforçou a irregularidade do veículo. Diante da situação, a equipe realizou a apreensão imediata.

O material foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde passará por perícia detalhada para apurar a origem e possíveis conexões com outros crimes.

A ação reforça o uso da tecnologia no combate a crimes e o trabalho integrado das equipes na identificação de veículos clonados, prática comum em esquemas criminosos.