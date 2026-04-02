Profissionais de Macaé ganham nova chance de inserção no mercado com vagas no setor elétrico - Foto: Ilustração

Profissionais de Macaé ganham nova chance de inserção no mercado com vagas no setor elétricoFoto: Ilustração

Publicado 02/04/2026 20:50

Macaé - Macaé entra no radar de oportunidades no setor elétrico com a abertura de centenas de vagas que podem mudar a realidade de muitos trabalhadores da cidade. A Enel Rio anunciou 950 oportunidades para eletricistas em toda a sua área de atuação, ampliando as chances para quem busca emprego ou recolocação profissional.

O município, conhecido pela força no setor de energia, reúne um perfil de mão de obra qualificada que se encaixa diretamente nas exigências da seleção. As vagas são destinadas a diferentes níveis, como eletricista pleno, sênior, especialista e também para atuação em linha viva, uma das áreas mais técnicas da função.

Para participar, os candidatos precisam ter ensino médio completo e formação específica, incluindo cursos obrigatórios na área elétrica e certificações de segurança, como a NR-10. Experiência, cursos complementares e habilitação também são considerados diferenciais no processo.

As inscrições seguem abertas até o fim do mês e devem ser feitas pela internet. Após essa etapa, o contato com os candidatos será realizado por e-mail ou WhatsApp.

A movimentação reforça o potencial de Macaé como polo de trabalhadores qualificados no segmento energético e abre caminho para novas oportunidades de renda. Para muitos profissionais, a chance representa mais do que um emprego, mas a possibilidade de crescimento em uma área que segue em expansão.