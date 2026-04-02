Profissionais de Macaé ganham nova chance de inserção no mercado com vagas no setor elétricoFoto: Ilustração
Vagas na área de energia impulsionam oportunidades para profissionais de Macaé
Com 950 chances abertas, seleção busca eletricistas qualificados e pode beneficiar trabalhadores do município
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Macaense ganha destaque internacional e assina curadoria de convidados em festival de cinema negro
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Macaé aposta em qualificação nos bairros para abrir portas ao emprego e ao empreendedorismo
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