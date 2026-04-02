Produtora cultural de Macaé assume papel estratégico em festival que reúne cineastas negros de vários paísesFoto: Divulgação
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Trajetória construída na cultura e na comunicação leva produtora de Macaé ao Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul, no Rio de Janeiro
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