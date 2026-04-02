Produtora cultural de Macaé assume papel estratégico em festival que reúne cineastas negros de vários países - Foto: Divulgação

Produtora cultural de Macaé assume papel estratégico em festival que reúne cineastas negros de vários paísesFoto: Divulgação

Publicado 02/04/2026 20:50

Macaé - A produtora cultural Laís Monteiro alcançou um novo marco na carreira ao assumir a curadoria da lista de convidados do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul, considerado a maior vitrine do cinema negro da América Latina. Natural de Macaé, ela passa a integrar a organização de um dos eventos mais importantes do audiovisual voltado à valorização das narrativas negras.

A abertura do encontro acontece na noite de quarta-feira, dia 8, no tradicional Cine Odeon, reunindo cineastas, artistas e profissionais do setor vindos de diferentes partes do Brasil e do mundo. A programação segue até o dia 17 de abril com exibição de filmes, debates e atividades culturais que ampliam o debate sobre representatividade no audiovisual.

Responsável pela curadoria de convidados, Laís participa diretamente da construção do ambiente de diálogo entre público, artistas e profissionais da indústria cinematográfica. A proposta vai além da presença em sessões de cinema e busca estimular conexões, encontros e celebração da cultura negra.

Com mais de 16 anos de atuação na área de comunicação e assessoria, ela consolidou uma carreira marcada pela articulação entre projetos culturais e artistas. Ao longo desse percurso, trabalhou com nomes como Yuri Marçal e Jesuton, além de participar de iniciativas importantes no cenário cultural do país.

A trajetória também inclui projetos voltados à valorização da cultura negra e da economia criativa. Entre as iniciativas está o Festival da Preta, realizado em Macaé, que reuniu artistas de diferentes regiões do Brasil e promoveu um encontro entre arte, território e identidade cultural.

Criada em uma comunidade rural do município, Laís construiu a carreira a partir da experiência prática na comunicação e da capacidade de conectar pessoas e projetos. À frente da Monteiro Assessoria, também atua na formação de novos profissionais e no desenvolvimento de iniciativas que aproximam cultura, empreendedorismo e impacto social.

A participação no festival reforça o protagonismo de profissionais que surgem fora dos grandes centros culturais e ampliam o alcance de suas trajetórias. No caso da produtora macaense, a presença no evento representa não apenas reconhecimento profissional, mas também a oportunidade de fortalecer pontes entre diferentes territórios e narrativas.