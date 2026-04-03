Público em vulnerabilidade encontrou acolhimento e refeição especial durante a Semana Santa em Macaé - Foto: Divulgação

Público em vulnerabilidade encontrou acolhimento e refeição especial durante a Semana Santa em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 03/04/2026 17:46

Macaé - Famílias em situação de vulnerabilidade encontraram mais do que comida no prato durante a Semana Santa em Macaé. Encontraram acolhimento, respeito e um momento de dignidade em meio às dificuldades do dia a dia.

A ação garantiu cerca de 2 mil refeições especiais de Páscoa no Restaurante Popular Andréa Vasconcelos Meirelles, divididas entre a Sexta-Feira Santa e o Domingo de Páscoa. Em cada um dos dias, aproximadamente mil pessoas foram atendidas, com distribuição organizada por ordem de chegada, entre 11h e 13h.

A iniciativa teve como objetivo oferecer não apenas alimentação, mas também um gesto de cuidado em um período simbólico, marcado pela união e solidariedade. O espaço, já conhecido por atender diariamente a população, ganhou um significado ainda mais especial durante o feriado.

Entre os frequentadores, histórias reais deram rosto à ação. A dona de casa Juliana Vitorino, de 40 anos, esteve no local ao lado do filho, Davi, de 11, e destacou a importância do momento.

“Eu venho sempre com meu filho, mas hoje foi diferente. A gente sente um carinho maior. É um momento de união, de estar junto e saber que não estamos sozinhos. Aqui somos bem recebidos, com respeito. Isso muda o nosso dia”, contou.

O restaurante, localizado na Aroeira, se consolidou como um dos principais pontos de apoio para quem enfrenta dificuldades financeiras no município. Durante datas especiais, como a Páscoa, o atendimento ganha reforço e amplia o alcance social.

A ação também reforçou a importância de políticas públicas voltadas à segurança alimentar, especialmente em períodos de maior vulnerabilidade econômica. Para muitos, a refeição servida representou não apenas uma necessidade básica atendida, mas um gesto de humanidade.