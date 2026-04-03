Público em vulnerabilidade encontrou acolhimento e refeição especial durante a Semana Santa em MacaéFoto: Divulgação
Páscoa com dignidade: refeição especial leva acolhimento a quem mais precisa em Macaé
Cerca de 2 mil refeições foram garantidas no Restaurante Popular durante o feriadão, reforçando cuidado social e combate à fome
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