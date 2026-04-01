Unidade Dona Alba recebe pacientes para consultas médicas e especializadas em mais um mutirão de saúdeFoto: Arquivo
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