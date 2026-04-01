Unidade Dona Alba recebe pacientes para consultas médicas e especializadas em mais um mutirão de saúde - Foto: Arquivo

Unidade Dona Alba recebe pacientes para consultas médicas e especializadas em mais um mutirão de saúdeFoto: Arquivo

Publicado 01/04/2026 17:59

Macaé - O Centro de Especialidades Dona Alba vai concentrar, neste sábado (4), uma nova rodada de atendimentos voltada a quem precisa de consulta rápida e sem burocracia em Macaé. A unidade receberá moradores entre 8h e 13h com oferta de clínica médica por livre demanda e consultas em neuropediatria previamente agendadas.

A ação integra a estratégia de ampliação dos serviços de saúde no município e busca reduzir filas, acelerar diagnósticos e facilitar o acesso da população aos especialistas. Na prática, quem chegar ao local para clínica médica será atendido por ordem de chegada, enquanto os pacientes da neuropediatria já terão horário definido, garantindo organização no fluxo.

O mutirão faz parte do programa Saúde Digital em Ação, que desde março intensificou os atendimentos aos fins de semana. A iniciativa tem aproximado o serviço público da rotina dos moradores, especialmente daqueles que enfrentam dificuldades para buscar atendimento durante a semana.

Para participar, é necessário apresentar documento de identificação e o Cartão do SUS ou CPF. O Centro de Especialidades Dona Alba fica na Rua Governador Roberto Silveira, 108, no Centro.

A expectativa é de mais um dia de movimento intenso, marcado pelo acolhimento e pela agilidade no atendimento, pontos que têm sido destacados por quem já passou pelas ações anteriores.