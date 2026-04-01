Lançamento reúne famílias e educadores em busca de informação acessível sobre o autismo - Foto: Divulgação

Lançamento reúne famílias e educadores em busca de informação acessível sobre o autismoFoto: Divulgação

Publicado 01/04/2026 17:59

Macaé - O conhecimento sobre o autismo ganha um novo aliado em Macaé com o lançamento de um livro que promete transformar dúvidas em entendimento e acolhimento. A obra “Meu Filho, Autista!? Um Guia Neurocientífico para Pais e Educadores” será apresentada ao público no dia 16 de abril, às 19h30, na Universidade Estácio de Sá.

O autor, o neurocientista e psicólogo clínico Jefferson Cabral Azevedo, reuniu anos de experiência em consultório para construir um guia direto, pensado para quem convive com crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista. A proposta é simples e necessária: explicar de forma clara o que muitas famílias ainda têm dificuldade de entender.

Ao longo das páginas, o livro responde a perguntas comuns, como o desenvolvimento da criança, os comportamentos no cotidiano e os caminhos possíveis de tratamento. A abordagem inclui aspectos neurológicos, terapias, linguagem e até o impacto da alimentação e de intervenções clínicas.

A publicação surge em um momento importante. O Brasil tem cerca de 2,4 milhões de pessoas com autismo, o que representa aproximadamente 1,2 por cento da população. Mesmo com números expressivos, o acesso à informação de qualidade ainda não acompanha essa realidade.

Na visão do autor, compreender o funcionamento do cérebro muda completamente a forma de lidar com a criança. Com isso, comportamentos deixam de ser vistos como desobediência e passam a ser entendidos como respostas de um cérebro que processa o mundo de maneira diferente. Esse olhar contribui para relações mais saudáveis dentro de casa e na escola.

O livro também reforça a importância de um cuidado integrado, envolvendo profissionais de diferentes áreas, como psicologia, nutrição e fisioterapia. Esse modelo é reconhecido internacionalmente por considerar o autismo em suas dimensões biológica, emocional e social.

Voltada para pais, professores, estudantes e profissionais da saúde, a obra busca aproximar a ciência da vida real. A intenção é que famílias se sintam mais seguras, informadas e protagonistas no cuidado com seus filhos.