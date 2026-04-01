Novo hemocentro terá estrutura ampliada para atender pacientes e doadores com mais qualidade - Foto: Divulgação

Novo hemocentro terá estrutura ampliada para atender pacientes e doadores com mais qualidadeFoto: Divulgação

Publicado 01/04/2026 17:59

Macaé - O avanço na saúde pública ganhou mais um capítulo em Macaé com o início das obras do novo Serviço Municipal de Hemoterapia, que promete transformar o atendimento a pacientes que dependem de transfusões de sangue. A construção marca um passo importante na ampliação da estrutura e na modernização dos serviços oferecidos à população.

O novo prédio será instalado na esquina das ruas São João e Igualdade e contará com três andares, projetados para oferecer mais conforto, eficiência e capacidade de atendimento. A proposta é criar um ambiente adequado tanto para os pacientes quanto para os doadores, fortalecendo toda a rede de cuidado.

A unidade permitirá a realização de transfusões sem necessidade de internação, além de ampliar a coleta e o processamento de bolsas de sangue. A expectativa é facilitar o acesso ao tratamento e reduzir a sobrecarga em outras unidades de saúde.

Pacientes com doenças como anemia crônica, anemia falciforme, hemofilia e cânceres hematológicos estão entre os principais beneficiados, já que dependem com frequência desse tipo de atendimento. A nova estrutura também atende moradores de cidades vizinhas, como Carapebus e Conceição de Macabu, reforçando o papel regional do serviço.

A obra surge após a constatação de que a antiga unidade já não acompanhava o crescimento da cidade e a complexidade dos atendimentos. Com o novo espaço, a rede pública busca dar resposta a uma demanda crescente, oferecendo mais qualidade e segurança.

Além de ampliar a capacidade técnica, a iniciativa também pretende incentivar a doação de sangue, um gesto simples que pode salvar vidas e garantir o funcionamento contínuo do sistema.