Tutores levam cães e gatos para vacinação gratuita em pontos espalhados pela cidade - Foto: Ilustração

Tutores levam cães e gatos para vacinação gratuita em pontos espalhados pela cidadeFoto: Ilustração

Publicado 01/04/2026 17:59

Macaé - A vacinação de cães e gatos ganha reforço em Macaé no próximo dia 11 de abril, quando moradores poderão proteger seus animais de estimação contra a raiva em uma mobilização que vai percorrer diferentes bairros da cidade. A ação acontece das 9h às 16h e marca o início de uma nova etapa da campanha ao longo do ano.

Animais a partir de quatro meses já poderão receber a dose gratuita, considerada essencial para evitar a transmissão de uma doença grave que também pode atingir seres humanos. A iniciativa pretende ampliar a cobertura vacinal e reduzir riscos, principalmente em áreas com maior circulação de pets.

Os atendimentos estarão disponíveis no Lagomar, Parque Aeroporto, Visconde e Centro, facilitando o acesso da população. Para garantir segurança durante a vacinação, os responsáveis devem conduzir os cães com guia e, se necessário, focinheira. Já os gatos precisam ser levados em caixas apropriadas.

A campanha seguirá em outras localidades ao longo dos próximos meses, com cronograma divulgado previamente. A orientação é que os tutores confiram o histórico de vacinação dos animais e mantenham o controle atualizado.

Fêmeas gestantes, em período de amamentação ou animais doentes não devem ser vacinados neste momento. Em caso de dúvida, a equipe da Vigilância Ambiental permanece disponível para orientações.

A expectativa é de grande adesão, reforçando o papel da prevenção no cuidado com a saúde coletiva e no bem-estar dos animais.