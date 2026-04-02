Cursos de qualificação chegam mais perto da população e ampliam chances de emprego e renda - Divulgação

Cursos de qualificação chegam mais perto da população e ampliam chances de emprego e rendaDivulgação

Publicado 02/04/2026 20:50

Macaé - A qualificação profissional ganhou novo fôlego em Macaé com um projeto que pretende chegar onde muita gente mais precisa. O município avançou na criação do programa Qualifica Mais Macaé, uma iniciativa que leva cursos gratuitos diretamente para bairros populosos e regiões mais afastadas do Centro, ampliando o acesso à formação e às oportunidades de renda.

A proposta prevê a implantação de 10 polos de ensino em localidades como Aroeira, Malvinas, Nova Holanda, Ajuda de Baixo, Campo do Oeste, Parque Aeroporto, Visconde, Lagomar, Glicério e Sana. Neste primeiro momento, os cursos serão voltados para áreas com alta demanda no mercado, como confeitaria e beleza.

O programa nasce com um diferencial importante. A oferta de cursos será atualizada a cada seis meses, com base em pesquisas feitas nas próprias comunidades. A escuta da população e o diálogo com o comércio local vão orientar quais formações devem ser priorizadas, garantindo que o aprendizado esteja alinhado às reais oportunidades de trabalho.

Além da capacitação técnica, os cursos também incluem noções de empreendedorismo, com conteúdos voltados à gestão, planejamento e organização de pequenos negócios. A ideia é preparar tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja empreender e gerar a própria renda.

A secretária de Qualificação Profissional destacou que o programa foi estruturado para alcançar diferentes perfis, incluindo jovens a partir dos 16 anos e adultos que desejam se reposicionar no mercado. A iniciativa também pretende facilitar a transição entre a escola e o mundo do trabalho, oferecendo formação prática e conectada à realidade local.

A estratégia reforça o papel da qualificação como ferramenta de transformação social, aproximando ensino e mercado e criando caminhos mais acessíveis para quem busca crescer profissionalmente.