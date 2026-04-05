Equipes intensificaram ações nas ruas e mobilizaram moradores na prevenção contra o Aedes aegyptiFoto: Ilustração
Combate ao mosquito ganha reforço com ações em vários bairros de Macaé
Mutirões, fumacê, educação nas escolas e vacinação entram na agenda da semana para frear dengue e outras doenças
Fila anda e atendimento chega mais rápido em mutirão de saúde em Macaé
Ação no Dona Alba levou consultas médicas e especializadas e facilitou acesso da população a exames e encaminhamentos
Combate ao mosquito ganha reforço com ações em vários bairros de Macaé
Mutirões, fumacê, educação nas escolas e vacinação entram na agenda da semana para frear dengue e outras doenças
Páscoa com dignidade: refeição especial leva acolhimento a quem mais precisa em Macaé
Cerca de 2 mil refeições foram garantidas no Restaurante Popular durante o feriadão, reforçando cuidado social e combate à fome
Vagas na área de energia impulsionam oportunidades para profissionais de Macaé
Com 950 chances abertas, seleção busca eletricistas qualificados e pode beneficiar trabalhadores do município
Macaense ganha destaque internacional e assina curadoria de convidados em festival de cinema negro
Trajetória construída na cultura e na comunicação leva produtora de Macaé ao Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul, no Rio de Janeiro
Macaé aposta em qualificação nos bairros para abrir portas ao emprego e ao empreendedorismo
Programa vai levar cursos gratuitos a 10 regiões, com foco em renda, inclusão e oportunidades reais de mercado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.