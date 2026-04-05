Equipes intensificaram ações nas ruas e mobilizaram moradores na prevenção contra o Aedes aegypti - Foto: Ilustração

Equipes intensificaram ações nas ruas e mobilizaram moradores na prevenção contra o Aedes aegyptiFoto: Ilustração

Publicado 05/04/2026 11:10

Macaé - Equipes de saúde colocaram a cidade em alerta e ampliaram o combate ao mosquito transmissor da dengue com uma série de ações espalhadas por Macaé. A mobilização reuniu serviços nas ruas, escolas e unidades de saúde para reduzir riscos e orientar a população.

A programação da semana incluiu mutirões em bairros como Ajuda e Lagomar, além do uso do carro fumacê em regiões como Sol Y Mar e Novo Cavaleiros, pontos considerados estratégicos no enfrentamento ao Aedes aegypti. Paralelamente, agentes atuaram na atualização de dados em Cajueiros e Miramar e no controle de mosquitos em canais importantes da cidade.

As ações também chegaram às escolas, com atividades educativas que buscaram conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância de eliminar focos do mosquito dentro de casa. Teatro, palestras e orientações diretas fizeram parte da estratégia para aproximar o tema da rotina dos alunos.

Outro foco foi o monitoramento de áreas com maior risco, como borracharias, ferros-velhos e empresas, além do controle de roedores em bairros como Aroeira, Ajuda e Centro. A proposta foi ampliar a vigilância e agir de forma preventiva.

O supervisor da Vigilância Ambiental, Marcelino da Rocha Carvalho, destacou que a mobilização uniu prevenção e informação como principais ferramentas no enfrentamento às doenças.

A semana ainda contou com um reforço importante na proteção da população: o Dia D de vacinação antirrábica animal, realizado em diferentes pontos da cidade, ampliando o acesso e incentivando a participação dos tutores.

A orientação seguiu clara para os moradores: eliminar água parada, manter quintais limpos e acionar o Disque Dengue em caso de necessidade. A participação da população continuou sendo peça-chave para conter o avanço das arboviroses.