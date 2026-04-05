Pacientes relataram agilidade e facilidade no acesso a consultas durante mutirão no Dona Alba - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Pacientes relataram agilidade e facilidade no acesso a consultas durante mutirão no Dona AlbaFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 05/04/2026 11:10

Macaé - Pacientes de Macaé encontraram portas abertas e atendimento mais ágil durante o mutirão realizado no Centro de Especialidades Dona Alba, no último sábado, dia 4. A iniciativa ampliou o acesso à saúde e reduziu etapas que antes demoravam semanas.

A mobilização ofereceu consultas de clínica médica sem necessidade de agendamento prévio, além de atendimentos em neuropediatria para pacientes já cadastrados. O modelo por ordem de chegada garantiu rapidez e atraiu moradores de diferentes bairros.

A ação fez parte da estratégia Saúde Digital em Ação, que passou a reforçar a rede municipal com mutirões aos sábados desde março. A proposta combinou atendimento presencial com recursos de telessaúde, permitindo diagnósticos mais rápidos e encaminhamentos diretos para especialistas.

Quem passou pelo local percebeu a diferença. A gerente de vendas Margareth Amaro, de 63 anos, destacou a facilidade no atendimento. “Cheguei, fui atendida e já consegui encaminhamento para outras especialidades. Foi rápido e resolveu muita coisa”, contou.

A auxiliar administrativa Caroline Dias, de 36 anos, também saiu satisfeita. Segundo ela, o modelo agilizou processos que antes levavam mais tempo. “Passei pelo clínico e já saí com vários encaminhamentos. Isso facilita muito a vida da gente”, afirmou.

A professora Sonia Regina Azevedo, de 70 anos, chamou atenção para a experiência com a telessaúde. “É um avanço importante. O atendimento foi ágil e bem organizado”, avaliou.

O mutirão também garantiu inclusão, com suporte de intérprete de Libras quando necessário. Para participar, bastava apresentar documento de identificação e CPF ou Cartão do SUS.

A ação reforçou uma mudança no modelo de atendimento, com foco em rapidez, acesso e resolutividade para quem depende da rede pública.