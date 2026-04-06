Equipes intensificam fiscalização e retiram materiais ilegais da Lagoa de ImboassicaFoto: Divulgação
Fiscalização aperta o cerco contra pesca ilegal na Lagoa de Imboassica
Ações conjuntas já resultam em apreensão de redes irregulares e reforçam proteção ambiental em Macaé
Moto clonada é encontrada em área rural de Macaé após alerta de monitoramento
Veículo com sinais adulterados e motor roubado foi localizado no Sana e levado para perícia na delegacia
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Fila anda e atendimento chega mais rápido em mutirão de saúde em Macaé
Ação no Dona Alba levou consultas médicas e especializadas e facilitou acesso da população a exames e encaminhamentos
Combate ao mosquito ganha reforço com ações em vários bairros de Macaé
Mutirões, fumacê, educação nas escolas e vacinação entram na agenda da semana para frear dengue e outras doenças
Páscoa com dignidade: refeição especial leva acolhimento a quem mais precisa em Macaé
Cerca de 2 mil refeições foram garantidas no Restaurante Popular durante o feriadão, reforçando cuidado social e combate à fome
Vagas na área de energia impulsionam oportunidades para profissionais de Macaé
Com 950 chances abertas, seleção busca eletricistas qualificados e pode beneficiar trabalhadores do município
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