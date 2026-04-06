Equipes intensificam fiscalização e retiram materiais ilegais da Lagoa de Imboassica - Foto: Divulgação

Equipes intensificam fiscalização e retiram materiais ilegais da Lagoa de ImboassicaFoto: Divulgação

Publicado 06/04/2026 13:48

Macaé - A proteção ambiental ganhou reforço em Macaé com uma série de fiscalizações que miram práticas ilegais na Lagoa de Imboassica, um dos principais cartões naturais da cidade. A ofensiva reúne equipes da Secretaria de Ambiente, do Instituto Estadual do Ambiente e da Guarda Municipal, após denúncias apontarem irregularidades na pesca local.

As operações identificaram e apreenderam redes fora dos padrões permitidos, utilizadas de forma irregular. Entre as proibições estão redes de arrasto e de lance, além de equipamentos com malhas abaixo das medidas exigidas, como redes de espera inferiores a 70 milímetros e tarrafas com malha menor que 50 milímetros.

As regras seguem normas federais e estaduais que visam preservar o equilíbrio ambiental. A prática da pesca predatória, caracterizada pela captura indiscriminada e sem controle, ameaça diretamente a reprodução das espécies, reduz estoques pesqueiros e compromete a qualidade da água.

Segundo o coordenador de Ambiente, Fernando Barreto, o trabalho de fiscalização é permanente e fundamental para manter o ecossistema saudável. Ele destaca que os impactos vão além do meio ambiente e atingem também quem depende da pesca de forma sustentável.

A atividade pesqueira continua permitida, desde que respeite as normas estabelecidas. A orientação é que pescadores atuem de forma consciente, garantindo a preservação dos recursos naturais para as próximas gerações.

A população pode contribuir com denúncias por meio dos canais oficiais, fortalecendo o combate a crimes ambientais e ajudando a proteger um dos patrimônios naturais mais importantes da cidade.