Material apreendido inclui drogas prontas para venda, celulares e dinheiro em espécie - Foto: Divulgação

Material apreendido inclui drogas prontas para venda, celulares e dinheiro em espécieFoto: Divulgação

Publicado 06/04/2026 13:49

Macaé - Uma denúncia anônima levou policiais militares até um ponto já conhecido pelo tráfico em Macaé e terminou com um casal preso e uma grande quantidade de drogas apreendida. A ação aconteceu na comunidade da Linha, após mobilização do Grupamento de Ações Táticas.

A equipe do 32º Batalhão intensificou o patrulhamento na região depois de receber informações sobre a movimentação do tráfico. Durante a operação, os agentes localizaram os suspeitos e realizaram a abordagem.

Com a mulher, os policiais encontraram dinheiro em espécie e uma cápsula de cocaína. Já o homem carregava porções de skank e tabletes de maconha. A partir das informações da denúncia, os agentes também fizeram buscas em um terreno próximo, onde localizaram mais entorpecentes separados e prontos para comercialização.

Entre os materiais apreendidos estavam pedras de crack, cápsulas de cocaína, maconha, skank, dois celulares e quantia em dinheiro. Segundo a polícia, a mulher admitiu participação no esquema e relatou que atuava na venda das drogas.

O casal foi levado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. A ocorrência reforça o trabalho de combate ao tráfico na cidade e a importância das denúncias anônimas para apoiar as operações.