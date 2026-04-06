Famílias de Lagomar e Malvinas começam a dar passo histórico rumo à posse definitiva de seus imóveis - Foto: Douglas Smmithy

Famílias de Lagomar e Malvinas começam a dar passo histórico rumo à posse definitiva de seus imóveisFoto: Douglas Smmithy

Publicado 06/04/2026 13:49

Macaé - A regularização de imóveis ganha força em Macaé e abre caminho para que milhares de famílias deixem a insegurança para trás e passem a ter, no papel, o direito sobre o lugar onde vivem. O município iniciou o processo de regularização fundiária nos bairros Lagomar e Malvinas, com previsão de beneficiar mais de 12 mil residências.

A medida começa com o levantamento detalhado das áreas e o cadastramento dos imóveis. A partir desse trabalho técnico, os moradores passam a integrar o processo que resulta na entrega da escritura definitiva, documento que garante a posse legal do imóvel.

Segundo o anúncio feito pelo prefeito Welberth Rezende, cerca de 11 mil imóveis estão localizados no Lagomar e outros mil nas Malvinas. A iniciativa busca resolver uma situação antiga enfrentada por famílias que vivem há anos sem a documentação regularizada.

Com o título em mãos, o morador conquista mais do que um papel. Ele passa a ter segurança jurídica, acesso facilitado a crédito, valorização do imóvel e tranquilidade para investir no próprio lar.

A regularização fundiária também impacta diretamente o desenvolvimento urbano, já que permite ao poder público organizar melhor os serviços, ampliar investimentos e planejar o crescimento da cidade de forma mais eficiente.

A ação representa um passo importante na garantia de direitos básicos e reforça a expectativa de transformação na vida de quem aguarda, há anos, pelo reconhecimento oficial de sua moradia.