Produção macaense ganha projeção nacional ao integrar programação de festival no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Produção macaense ganha projeção nacional ao integrar programação de festival no Rio de Janeiro Foto: Divulgação

Publicado 06/04/2026 13:49

Macaé - O cinema produzido em Macaé ganha espaço de destaque em um dos principais palcos do audiovisual negro da América Latina e leva junto histórias que nascem no interior, mas dialogam com o mundo. O curta-metragem “Fogo nos Macacos” foi selecionado para o Festival de Cinema Negro Zózimo Bulbul, no Rio de Janeiro, onde será exibido no dia 14, às 15h, no Teatro Carlos Gomes.

Dirigido por Clementino Jr. e Daiana de Souza, o filme constrói uma narrativa direta e sensível sobre masculinidade negra, racismo estrutural, saúde mental e relações familiares. A trama acompanha uma viagem marcada por reencontros e silêncios, revelando conflitos que atravessam gerações.

A presença no festival reforça o crescimento do audiovisual fora dos grandes centros e evidencia a força criativa de Macaé e região. Com equipe majoritariamente local, a produção amplia o alcance de histórias que, muitas vezes, não encontram espaço nos circuitos tradicionais.

“O filme é um convite para quem está disposto a encarar temas profundos sem filtros. Ele provoca e, ao mesmo tempo, aproxima”, destaca o diretor Clementino Jr., ao comentar a proposta da obra.

Antes de chegar ao festival, o curta percorreu outros eventos e conquistou reconhecimento, como o segundo lugar no Festival Territorial de Cinema Itinerante. Também integrou a programação do Festival Mate com Angu e da Mostra Paradiso, em Cuiabá, consolidando sua trajetória.

Produzido pela Haber Produções, o projeto nasce com o propósito de apresentar narrativas autorais e provocar novas formas de olhar para a realidade. Para a produtora executiva Carol Haber, a participação no festival marca um novo momento. “Esse reconhecimento abre caminhos e fortalece o trabalho de toda a equipe”, afirma.

A exibição no Festival de Cinema Negro Zózimo Bulbul coloca o curta macaense em diálogo com produções de diferentes partes do mundo, ampliando vozes, experiências e olhares sobre a população negra no audiovisual.