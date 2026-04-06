Produção macaense ganha projeção nacional ao integrar programação de festival no Rio de Janeiro Foto: Divulgação
Cinema de Macaé rompe fronteiras e chega a festival internacional no Rio
Curta "Fogo nos Macacos" leva debate sobre racismo, afetos e identidade ao maior encontro de cinema negro da América Latina
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