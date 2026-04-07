Desfiles reúnem escolas de samba e bois pintadinhos na Cidade do Samba, na Linha Verde - Foto: Divulgação

Desfiles reúnem escolas de samba e bois pintadinhos na Cidade do Samba, na Linha VerdeFoto: Divulgação

Publicado 07/04/2026 12:49

Macaé - O ritmo dos tambores já anuncia que a festa vai começar em Macaé. A cidade entra no clima do carnaval fora de época com desfiles que misturam brilho, tradição e identidade cultural ao longo de quatro dias na Cidade do Samba, na Linha Verde.

As apresentações acontecem entre os dias 9 e 12, sempre à noite, reunindo escolas de samba e os tradicionais Bois Pintadinhos, uma das manifestações mais antigas e queridas do município. A programação abre na quinta-feira com os bois mirins e adultos não credenciados e encerra no domingo com os grupos credenciados, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações.

Na sexta-feira, o público acompanha o desfile das escolas do Grupo de Acesso. Já no sábado, entram na avenida as agremiações do Grupo Especial, responsáveis por levar ao público alegorias, fantasias e enredos que representam diferentes comunidades da cidade.

Ao todo, 12 escolas participam da programação, com investimento de R$ 1,8 milhão voltado à estrutura dos desfiles. Os recursos garantem desde a produção das fantasias até a organização interna das equipes, contribuindo para a realização do espetáculo.

A competição vai definir apenas a campeã e a vice-campeã do carnaval de 2026, sem rebaixamento ou acesso entre os grupos. A avaliação ficará por conta de jurados, que seguirão critérios técnicos previamente definidos.

Já os Bois Pintadinhos reforçam o elo entre passado e presente. Com origem ligada aos engenhos e fazendas do Nordeste, a tradição se consolidou em Macaé como símbolo de resistência cultural. Grupos conhecidos percorrem bairros durante o carnaval e agora também ganham destaque em um espaço estruturado para apresentações.

A programação extensa reúne dezenas de grupos e escolas, transformando a cidade em um grande palco popular. Mais do que entretenimento, o evento reforça a identidade cultural local e movimenta a economia criativa, atraindo moradores e visitantes.