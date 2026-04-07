Material apreendido durante ação policial em comunidade de Macaé - Foto: Divulgação

Material apreendido durante ação policial em comunidade de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 07/04/2026 12:49

Macaé - A ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de um homem com histórico criminal extenso em Macaé. O suspeito, de 26 anos, foi capturado após tentar fugir durante uma abordagem no bairro Alto dos Cajueiros, área já conhecida pela atuação do tráfico.

Equipes do 32º BPM realizavam patrulhamento de rotina quando identificaram um grupo em atitude suspeita na região da Favela da Linha. Com a aproximação dos agentes, os envolvidos correram em direções diferentes, o que levou à montagem de um cerco tático. Um dos suspeitos acabou alcançado e detido.

Durante a abordagem, os policiais encontraram drogas, dinheiro em espécie e um aparelho celular com o homem. A operação seguiu com buscas no entorno, onde foram localizados 107 pinos de cocaína, 62 porções de maconha e 17 pedras de crack, além de mais dinheiro, um celular e uma motocicleta.

Após consulta ao sistema, os agentes constataram que o suspeito possui diversas anotações criminais, incluindo tráfico de drogas, homicídio qualificado, tentativa de homicídio, tortura em contexto de violência doméstica, além de registros por resistência e desobediência.

O homem foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, levado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A apreensão representa mais uma ação de combate ao tráfico e reforça o trabalho de monitoramento em áreas sensíveis do município.