Investimentos em saneamento refletem diretamente na saúde e no dia a dia da populaçãoFoto: Divulgação
Saneamento muda realidade e internações caem 70% em Macaé
Avanço no tratamento de esgoto melhora qualidade de vida e reforça prevenção de doenças
Atendimento à noite vira alternativa para quem não consegue ir ao médico durante o dia em Macaé
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Ônibus da saúde leva exames e consultas a diferentes pontos de Macaé em abril
Programa itinerante amplia acesso e facilita atendimento para quem tem rotina apertada
Imbetiba vira cenário de inclusão com passeio acessível e banho de mar assistido
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