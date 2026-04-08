Investimentos em saneamento refletem diretamente na saúde e no dia a dia da população - Foto: Divulgação

Investimentos em saneamento refletem diretamente na saúde e no dia a dia da populaçãoFoto: Divulgação

Publicado 08/04/2026 11:31

Macaé - Os investimentos em saneamento básico já mostram impacto direto na saúde da população de Macaé. O número de internações por doenças ligadas à água caiu 70% ao longo dos últimos anos, resultado que reforça a importância de ações estruturais no município.

Dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico apontam que, em 2010, foram registradas 345 internações. Em 2023, esse número caiu para 103 casos, indicando uma mudança significativa no cenário da saúde pública local.

A evolução acompanha a ampliação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto, conduzidos pela BRK Ambiental. O gerente de operações da concessionária, Renato Miranda, destacou que os números refletem uma transformação concreta. “A redução das internações mostra que o investimento em saneamento gera resultados reais para a população e contribui para mais qualidade de vida”, afirmou.

Além dos impactos na saúde, o saneamento também influencia outros setores. Estudos do Instituto Trata Brasil indicam que cada R$ 1 investido pode gerar economia de até R$ 4 em saúde pública. O acesso adequado aos serviços também está associado ao aumento da renda, melhora no desempenho escolar e valorização de imóveis.

Como parte das ações integradas, profissionais da saúde participaram de visitas técnicas à Estação de Tratamento de Esgoto, na Linha Verde. A iniciativa aproximou agentes comunitários e de endemias do funcionamento do sistema, fortalecendo o trabalho de prevenção nas comunidades.

A secretária executiva de Atenção Básica, Simone Sales, destacou a importância dessa conexão. “Quando os profissionais entendem o funcionamento do saneamento, conseguem orientar melhor a população e reforçar a prevenção de doenças”, explicou.

Os avanços evidenciam que infraestrutura e saúde caminham juntas e mostram que investir em saneamento significa garantir mais dignidade, bem-estar e futuro para a população.