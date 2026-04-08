Unidade de saúde abre à noite para facilitar acesso de trabalhadores às consultas médicas - Foto: Divulgação

Unidade de saúde abre à noite para facilitar acesso de trabalhadores às consultas médicas Foto: Divulgação

Publicado 08/04/2026 11:31

Macaé - O Centro de Especialidades Dona Alba, em Macaé, abre as portas em horário diferenciado nesta quarta-feira, 8 de abril, para atender quem enfrenta dificuldade de encaixar consultas na rotina. A unidade funcionará das 17h às 21h, com serviços voltados à clínica médica e cardiologia.

A proposta atende principalmente trabalhadores que não conseguem buscar atendimento durante o horário comercial. A iniciativa amplia o acesso à saúde e reforça a estratégia de descentralização do atendimento na rede municipal.

Durante o período noturno, três salas estarão disponíveis para consultas em clínica médica, com atendimento por ordem de chegada. Já para cardiologia, o atendimento acontece em uma sala específica, com pacientes previamente agendados pelo setor responsável.

A secretária executiva de Atenção Básica, Simone Sales, destacou que o modelo já vem sendo aplicado em outras unidades da cidade e tem apresentado bons resultados. “Esse horário facilita a vida de quem trabalha durante o dia e não consegue ir ao médico. A ideia é garantir acesso e acolhimento para todos”, explicou.

Além do atendimento noturno, a unidade também contará com reforço no sábado, 11 de abril. Neste dia, os atendimentos acontecem das 8h às 17h, com clínica médica por livre demanda e especialidades como cardiologia e neuropediatria com pacientes previamente contactados.

A ampliação dos horários reforça o compromisso com um atendimento mais acessível, humanizado e adaptado à realidade da população.