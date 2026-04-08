Material apreendido durante a ação reforça combate ao tráfico na região - Foto: Divulgação

Material apreendido durante a ação reforça combate ao tráfico na regiãoFoto: Divulgação

Publicado 08/04/2026 11:48

Macaé - Um adolescente de apenas 13 anos acabou apreendido após ser flagrado com arma de fogo e drogas em Macaé. A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira, 7, no bairro Nova Holanda, durante uma ação da Polícia Militar baseada em informações do setor de inteligência.

Os policiais chegaram ao local após denúncias sobre a presença de suspeitos armados ligados ao tráfico. A partir disso, a equipe montou um cerco tático e avançou pela comunidade, conseguindo abordar o menor.

Com ele, os agentes encontraram um rádio transmissor ajustado na frequência utilizada por criminosos para monitorar a movimentação policial. Durante buscas na área, os policiais localizaram uma sacola com uma pistola calibre .380, carregador, 19 munições e entorpecentes prontos para venda.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 140 gramas de cocaína e 99 gramas de maconha. O material reforça o indício de atuação no tráfico local.

O adolescente foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu apreendido. Ele foi autuado por associação ao tráfico, conforme previsto na legislação vigente.

A ação evidencia a atuação das forças de segurança no combate ao crime e chama atenção para o envolvimento cada vez mais precoce de menores em atividades ilegais.