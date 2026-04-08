Polícia Civil cumpre mandado e prende suspeito ligado a ataque violento na rodovia - Foto: Reprodução Vídeo

Polícia Civil cumpre mandado e prende suspeito ligado a ataque violento na rodoviaFoto: Reprodução Vídeo

Publicado 08/04/2026 11:47

Macaé - O suspeito apontado como um dos envolvidos em uma tentativa de latrocínio na RJ-106 foi preso na manhã desta quarta-feira, 8, após trabalho de investigação da Polícia Civil. A captura aconteceu fora de Macaé, no município de Campos dos Goytacazes.

Identificado pelas iniciais R.V.G. e conhecido como “4K”, o homem era considerado peça-chave no crime ocorrido em outubro do ano passado, na Rodovia Amaral Peixoto, nas proximidades do acesso ao bairro Lagomar.

De acordo com as investigações conduzidas pela 123ª Delegacia de Polícia Civil, a vítima foi atacada durante a madrugada, ao sair do trabalho. Ela seguia de motocicleta quando foi surpreendida por criminosos armados, baleada e agredida. O veículo foi roubado durante a ação. Apesar da violência, a vítima sobreviveu.

As apurações apontaram que o carro utilizado no crime esteve sob posse do suspeito antes, durante e após o ataque, o que reforçou sua participação. Com base nas provas reunidas, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva por meio da 2ª Vara Criminal.

A localização e prisão ocorreram durante operação direcionada no bairro Parque Imperial, já em Campos. O mandado foi cumprido sem resistência, encerrando uma etapa importante da investigação.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e disponibiliza canal de denúncias com garantia de anonimato.