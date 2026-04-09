Material apreendido e motocicleta foram levados para a delegacia após ação policial - Foto: Divulgação

Material apreendido e motocicleta foram levados para a delegacia após ação policialFoto: Divulgação

Publicado 09/04/2026 11:22

Macaé - A movimentação suspeita em plena luz do dia chamou atenção e terminou com prisão no bairro Aeroporto, em Macaé. Um homem foi detido pela Polícia Militar após ser flagrado atuando diretamente no abastecimento do tráfico local, em uma ação que também resultou na apreensão de entorpecentes e de uma motocicleta sem identificação.

A ocorrência teve início a partir de uma denúncia anônima que apontava a atuação de um suspeito circulando pela região com uma moto vermelha, supostamente utilizada para distribuição de drogas. Com base nas informações, os policiais montaram um monitoramento estratégico e passaram a observar a rotina do local.

Durante a vigilância, os agentes identificaram um padrão de comportamento que reforçou a suspeita. O homem fazia deslocamentos constantes entre uma residência e uma praça próxima, sempre carregando uma sacola e mantendo contato rápido com outras pessoas. A dinâmica, típica do tráfico, levou à abordagem imediata.

Ao ser interceptado, o suspeito admitiu participação no esquema, atuando como responsável pela entrega de drogas, função conhecida como “vapor” dentro da estrutura criminosa. Com ele, os policiais encontraram cápsulas de cocaína, buchas de maconha e a motocicleta utilizada na ação, que estava sem placa.

Todo o material apreendido, junto com o acusado, foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.

A operação reforça o trabalho de combate ao tráfico na cidade e destaca a importância da participação da população por meio de denúncias, que seguem como ferramenta essencial no enfrentamento ao crime.