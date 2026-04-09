Equipe da Defesa Civil de Macaé ganha reconhecimento nacional por eficiência na gestão de riscos - Foto: Divulgação

Equipe da Defesa Civil de Macaé ganha reconhecimento nacional por eficiência na gestão de riscosFoto: Divulgação

Publicado 09/04/2026 11:22

Macaé - A Defesa Civil de Macaé alcançou o topo de uma das principais avaliações do país e colocou o município em posição de destaque nacional. Com pontuação máxima no Indicador de Capacidade Municipal 2026, a cidade conquistou a Faixa A, classificação mais alta concedida pelo Governo Federal para medir a eficiência na prevenção e resposta a desastres.

O reconhecimento, feito pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, avalia critérios técnicos rigorosos e posiciona Macaé entre os municípios mais preparados do Brasil para lidar com situações de risco.

A evolução chama atenção. A gestão da Defesa Civil partiu da Faixa C e, após uma série de ações estruturadas, chegou ao nível máximo. O resultado reflete planejamento, investimento e organização de uma equipe que atua diretamente na proteção da população.

De acordo com o secretário de Defesa Civil, Joseferson de Jesus Florêncio, o avanço representa uma virada histórica. “Celebramos uma conquista importante. O indicador mede a qualidade da atuação das Defesas Civis no país. Sair da Faixa C e alcançar a Faixa A mostra o quanto evoluímos com trabalho técnico, integração e compromisso com a população”, afirmou.

A avaliação considera pontos essenciais como legislação específica, planos de contingência, mapeamento de áreas de risco, integração entre órgãos e execução de políticas públicas. Também analisa a capacidade do município em todas as etapas da gestão de desastres, desde a prevenção até a recuperação.

Outro fator estratégico é o impacto direto dessa classificação. Municípios com melhor desempenho no indicador têm mais facilidade para acessar recursos federais, o que fortalece investimentos em ações preventivas e amplia a capacidade de resposta em situações de emergência.

O resultado consolida Macaé como referência em gestão de riscos e reforça a importância de políticas públicas voltadas à segurança e à preservação de vidas. A cidade segue avançando com planejamento e ações contínuas para reduzir vulnerabilidades e garantir respostas mais rápidas diante de eventos extremos.