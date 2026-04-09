Obra avança na fase final e já muda o cenário da mobilidade na região do Baião - Foto: Divulgação

Obra avança na fase final e já muda o cenário da mobilidade na região do BaiãoFoto: Divulgação

Publicado 09/04/2026 15:29 | Atualizado 09/04/2026 15:29

Macaé - A mobilidade de Macaé começa a ganhar um novo ritmo com a reta final das obras da Ponte do Baião, uma das ligações mais importantes para o fluxo de veículos e para a economia da região. A nova estrutura substitui a antiga travessia, inaugurada em 1946, e chega para atender uma cidade que cresceu e passou a exigir mais segurança e capacidade viária.

O projeto avança com equipes concentradas nas últimas intervenções. Nesta etapa, os trabalhos seguem na concretagem de um dos vãos, enquanto o lado oposto já foi finalizado, permitindo que a obra entre na fase decisiva. A expectativa é de que a nova ponte entregue mais fluidez ao trânsito e reduza gargalos históricos no trecho.

Com mais de 125 metros de extensão e cerca de 12 metros de largura, a nova ponte foi projetada em concreto armado e conta com pista dupla, preparada para suportar o aumento do fluxo, inclusive de veículos pesados. A durabilidade estimada ultrapassa um século, o que diminui a necessidade de manutenções constantes e garante mais estabilidade para quem passa pelo local.

A travessia é considerada estratégica por ligar diretamente a RJ-162 à BR-101, corredor fundamental para o escoamento de produção e para a conexão entre regiões importantes do estado, como o Norte Fluminense e a Região dos Lagos. O investimento também acompanha o crescimento econômico da cidade, que demanda infraestrutura compatível com seu desenvolvimento.

Outro diferencial da nova estrutura está no projeto com vão livre, que evita interrupções mesmo em períodos de cheia do Rio Macaé. A medida amplia a segurança e reduz riscos para motoristas, principalmente em situações climáticas adversas.

Obra avança na fase final e já muda o cenário da mobilidade na região do Baião Foto: Divulgação Além da ponte, a região também recebe melhorias no acesso. Um novo trecho de cerca de nove quilômetros da RJ-162 está em implantação, ligando Rio Dourado, na BR-101, até a entrada da ponte. O local, que antes era de terra, passa a contar com pavimentação, drenagem e sinalização, além de ajustes em curvas para tornar o trajeto mais seguro e confortável.

O pacote de intervenções soma mais de R$ 100 milhões em investimentos e reforça a importância da infraestrutura viária para o desenvolvimento regional. Com a obra próxima da conclusão, a expectativa é de impacto direto na rotina de quem depende da estrada, seja para trabalhar, transportar mercadorias ou se deslocar diariamente.