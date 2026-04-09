Material apreendido revela estrutura usada pelo tráfico para preparo e distribuição de drogas - Foto: Divulgação

Material apreendido revela estrutura usada pelo tráfico para preparo e distribuição de drogasFoto: Divulgação

Publicado 09/04/2026 15:34

Macaé - Uma denúncia anônima levou policiais militares a desmantelar um ponto estratégico do tráfico no bairro Parque Aeroporto, em Macaé, nesta quinta-feira (9). O imóvel, apontado como local de preparo e embalagem de drogas, foi encontrado aberto e com diversos materiais ligados à atividade criminosa.

A ação mobilizou equipes do serviço reservado e do Grupamento de Ações Táticas do 32º Batalhão. Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes encontraram o imóvel sem ocupantes, o que levanta a suspeita de que os envolvidos tenham fugido pouco antes da chegada da polícia.

Dentro da residência, os policiais localizaram uma mochila com entorpecentes, além de grande quantidade de insumos utilizados no fracionamento e preparo das drogas para venda. Também foram apreendidos rádios comunicadores com bases, usados para monitoramento da movimentação policial na região.

O material recolhido inclui ainda munições de diferentes calibres, o que reforça o nível de organização e risco da estrutura criminosa. Outro item que chamou a atenção foi uma tornozeleira eletrônica rompida, indício de possível descumprimento de medida judicial por parte de algum dos envolvidos.

Durante a vistoria, os agentes encontraram também um documento de identificação pertencente a um homem com extensa ficha criminal. Segundo a polícia, o histórico inclui registros por tráfico de drogas, associação ao tráfico, homicídios e porte ilegal de arma de fogo.

Apesar da apreensão significativa, nenhum suspeito foi localizado no momento da operação. Todo o material foi encaminhado para a delegacia da área, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.

A ação representa mais um passo no combate ao tráfico na cidade, especialmente em áreas onde o crime tenta se estruturar de forma silenciosa, utilizando imóveis como base para abastecer pontos de venda.