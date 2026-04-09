Material apreendido revela estrutura usada pelo tráfico para preparo e distribuição de drogasFoto: Divulgação
Polícia descobre casa usada pelo tráfico e apreende drogas, munições e rádio em Macaé
Imóvel no Parque Aeroporto funcionava como ponto de preparo de entorpecentes; suspeitos fugiram antes da chegada dos agentes
Polícia descobre casa usada pelo tráfico e apreende drogas, munições e rádio em Macaé
Imóvel no Parque Aeroporto funcionava como ponto de preparo de entorpecentes; suspeitos fugiram antes da chegada dos agentes
Nova Ponte do Baião entra na fase final e promete transformar trânsito em Macaé
Estrutura moderna amplia capacidade de tráfego, reforça segurança e fortalece ligação estratégica entre rodovias
Macaé atinge nota máxima e vira referência nacional em prevenção de desastres
Defesa Civil conquista Faixa A em avaliação federal e coloca o município entre os mais preparados do país
Flagra na praça termina com prisão por tráfico e apreensão de drogas em Macaé
Ação da Polícia Militar no bairro Aeroporto desarticula ponto de venda e intercepta suspeito com moto usada no crime
Troca de hidrômetros começa em Macaé e promete mais controle no consumo de água
Ação da BRK com a Cedae vai substituir mais de 12 mil medidores e modernizar rede em até 12 meses
Agricultura familiar ganha força em encontro que conecta produtores e lideranças em Macaé
Evento Território em Rede reúne campo e cidade para discutir desenvolvimento, renda e políticas públicas no Norte Fluminense
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.