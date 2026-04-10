Hortas comunitárias transformam espaços públicos e fortalecem alimentação saudável no município - Foto: Ilustração

Hortas comunitárias transformam espaços públicos e fortalecem alimentação saudável no municípioFoto: Ilustração

Publicado 10/04/2026 13:58

Macaé - Macaé conquista espaço em um dos principais debates sobre alimentação saudável e políticas públicas do país ao integrar uma publicação nacional que reúne experiências bem-sucedidas na área. O município participa, nesta segunda-feira, dia 13, do lançamento do e-book do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, que destaca iniciativas de agricultura urbana ligadas à saúde e à assistência social.

Entre os projetos selecionados está o “Que Mato é Esse?”, desenvolvido por profissionais da Estratégia de Saúde da Família no bairro Campo D’Oeste. A ação nasceu com foco em educação em saúde e, ao longo dos anos, ganhou força ao unir cultivo de alimentos, cuidado com o meio ambiente e promoção da qualidade de vida.

O lançamento será transmitido ao vivo, a partir das 14h, reunindo gestores, pesquisadores e profissionais de diversas regiões do Brasil. O encontro propõe a troca de experiências e a valorização de práticas que fortalecem a segurança alimentar em diferentes territórios.

Criado em 2016, o projeto ampliou seu alcance e hoje conta com dez canteiros comunitários espalhados por unidades de ensino, espaços sociais e equipamentos públicos. A iniciativa envolve moradores, profissionais da saúde e diferentes setores, formando uma rede que incentiva o consumo consciente, a alimentação saudável e o vínculo comunitário.

Além de estimular hábitos mais saudáveis, os canteiros funcionam como espaços de aprendizado e integração. Crianças, idosos e famílias participam das atividades, criando uma relação mais próxima com os alimentos e com o cuidado coletivo.

O reconhecimento nacional reforça a importância de ações que nascem no território e ganham dimensão maior ao impactar diretamente a vida das pessoas. A participação no e-book coloca Macaé no mapa das boas práticas e evidencia o potencial de iniciativas simples que promovem mudanças reais no cotidiano da população.