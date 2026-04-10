Pratos à base de peixe e frutos do mar são destaque em festival que movimenta o Centro de Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Pratos à base de peixe e frutos do mar são destaque em festival que movimenta o Centro de MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 10/04/2026 10:58

Macaé - A tradição do pescado ganha novos sabores e atrai olhares para Macaé neste fim de semana. A 8ª edição do Festival de Frutos do Mar ocupa o Mercado de Peixes neste sábado, dia 11, e domingo, dia 12, das 11h às 21h, com uma programação que mistura gastronomia, música e lazer em um só espaço.

O evento, já consolidado no calendário local, aposta na valorização da culinária à base de peixe e frutos do mar, reunindo restaurantes do Polo Gastronômico em uma vitrine de sabores acessíveis e criativos. A proposta vai além da comida: o ambiente foi pensado para receber famílias, turistas e moradores com conforto, incluindo área de recreação infantil e apresentações musicais ao longo do dia.

No sábado, a trilha sonora começa às 15h com o grupo Zé Rangel Pelos Caminhos do Choro. Às 18h, a cantora Ellen Chaffin sobe ao palco, enquanto a DJ Luiza Aguiar mantém a animação nos intervalos. No domingo, o comando musical fica por conta do DJ Ferk, com apresentações novamente de Zé Rangel às 15h e do grupo Biguá às 18h.

Entre os destaques do cardápio, o público encontra opções variadas que vão do tradicional ao contemporâneo. Pratos como bobó de camarão, escondidinho de bacalhau, tartare de salmão, casquinha de siri e massas com frutos do mar dividem espaço com petiscos e releituras criativas, todos preparados especialmente para o festival com preços acessíveis.

Realizado no coração da cidade, o evento reforça a identidade cultural ligada ao mar e impulsiona a economia local, movimentando o comércio e fortalecendo o turismo gastronômico. A entrada é gratuita, o que amplia o acesso e garante um fim de semana de sabores, música e convivência.