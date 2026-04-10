Moto com sinais de adulteração foi interceptada após tentativa de fuga no Centro - Foto: Divulgação

Moto com sinais de adulteração foi interceptada após tentativa de fuga no CentroFoto: Divulgação

Publicado 10/04/2026 10:58

Macaé - A Polícia Militar intensificou o cerco contra irregularidades no trânsito e crimes patrimoniais em Macaé e fechou o dia com duas ocorrências relevantes envolvendo motocicletas. As ações aconteceram na quinta-feira, dia 9, no Centro e no bairro Lagomar, com apreensão de veículos e prisão de um suspeito.

No Centro, a abordagem começou após agentes identificarem uma motocicleta com indícios de adulteração na placa. Ao perceber a presença da fiscalização, o condutor tentou escapar, avançou sinal e colocou pedestres em risco em uma das áreas mais movimentadas da cidade. A resposta foi rápida. Equipes montaram um cerco e conseguiram interceptar o veículo após breve perseguição.

Durante a abordagem, os policiais confirmaram as irregularidades e prenderam o homem com base no artigo 311 do Código Penal, que trata da adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A motocicleta foi encaminhada para perícia técnica.

Horas depois, já no Lagomar, outra situação chamou atenção dos agentes. Uma moto sem placa foi encontrada abandonada em via pública durante patrulhamento de rotina. O veículo foi recolhido e levado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde a perícia constatou que se tratava de produto de roubo.

As duas ocorrências reforçam o trabalho de fiscalização e combate a crimes ligados a veículos no município, com foco na segurança viária e na recuperação de bens furtados ou roubados. A atuação integrada entre equipes contribui para reduzir riscos nas ruas e ampliar a sensação de segurança da população.