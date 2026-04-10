Tutores devem levar animais com segurança para garantir proteção contra a raiva - Foto: Ilustração

Tutores devem levar animais com segurança para garantir proteção contra a raivaFoto: Ilustração

Publicado 10/04/2026 13:59

Macaé - A proteção dos animais e da população entra em foco em Macaé com a realização do Dia D de vacinação antirrábica neste sábado, dia 11. A ação acontece das 9h às 16h e mobiliza equipes em quatro bairros da cidade, com atendimento gratuito para cães e gatos.

A campanha, coordenada pela Vigilância Ambiental, busca ampliar a cobertura vacinal e prevenir a raiva, uma doença grave que pode atingir tanto os animais quanto os seres humanos. A expectativa é atrair tutores de diferentes regiões, principalmente aqueles que precisam atualizar a imunização dos pets.

Podem receber a dose cães e gatos a partir de quatro meses de idade. Para garantir segurança durante o atendimento, os responsáveis devem ser maiores de idade. Os cães precisam estar com guia e, em alguns casos, focinheira. Já os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas, evitando fugas ou acidentes.

A recomendação é simples e direta: conferir o histórico de vacinação. Animais que não recebem a dose há mais de um ano devem ser levados aos pontos de imunização. O comprovante entregue após a aplicação deve ser guardado, já que acompanha o controle de saúde do animal ao longo da vida.

Nem todos os pets podem ser vacinados neste momento. Fêmeas gestantes, em fase de amamentação e animais doentes precisam aguardar outra oportunidade, seguindo orientação veterinária.

Os pontos de vacinação estarão distribuídos no Lagomar, próximo à UPA; no Parque Aeroporto, na Praça da Praia do Coco; no Visconde, na Praça da Igreja Santo Antônio; e no Centro, na sede da Vigilância Ambiental. A descentralização facilita o acesso e amplia o alcance da campanha.

Além do Dia D, a orientação é que a população não deixe para depois. A vacinação segue como uma das formas mais eficazes de prevenir a doença e proteger toda a comunidade.