Material apreendido e motocicletas foram levados para a delegacia - Divulgação

Material apreendido e motocicletas foram levados para a delegaciaDivulgação

Publicado 12/04/2026 10:35

Macaé - Policiais militares do 32º BPM realizaram uma ação na madrugada deste sábado, dia 11, no bairro Lagomar, em Macaé, após receberem denúncia sobre a existência de um ponto de tráfico de drogas na região. A operação resultou na apreensão de entorpecentes e na recuperação de uma motocicleta com registro de roubo.

Durante a varredura, os agentes localizaram uma estrutura improvisada que, segundo a polícia, era utilizada como base de apoio para a permanência de suspeitos. Nas proximidades, foram encontrados invólucros de cocaína já fracionados e prontos para comercialização, escondidos em área de vegetação.

Além das drogas, os policiais identificaram quatro motocicletas abandonadas. Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que uma delas possuía registro de roubo.

Todo o material apreendido, assim como os veículos, foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.