Material apreendido e motocicletas foram levados para a delegaciaDivulgação
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Evento gratuito reúne gastronomia, cultura e atividades ao ar livre e segue até este domingo
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