Cartão Educa Mais deve ser utilizado dentro do prazo para garantir compra de materiais e uniformes - Foto: Reprodução

Cartão Educa Mais deve ser utilizado dentro do prazo para garantir compra de materiais e uniformesFoto: Reprodução

Publicado 12/04/2026 10:35

Macaé - O Cartão Educa Mais Macaé estabelece um prazo de até 60 dias para uso do crédito disponibilizado, o que exige atenção de pais e responsáveis para evitar o bloqueio dos valores. O período começa a contar a partir do primeiro acesso ao benefício ou da recarga, no caso de quem já participa do programa.

A Secretaria Municipal de Educação orienta que o acompanhamento do saldo seja feito pelo aplicativo Educa Mais Macaé Benefícios. Caso o valor não esteja disponível, a recomendação é procurar a unidade escolar para verificar possíveis pendências no cadastro do aluno.

O benefício tem como finalidade garantir a compra de material didático e uniforme escolar para estudantes da rede municipal. Para manter o acesso, é necessário cumprir critérios de frequência, com exigência mínima de 60% para crianças de 4 e 5 anos e 75% para alunos de 6 a 21 anos incompletos.

Os valores variam conforme a etapa de ensino. Na Educação Infantil, o auxílio é de R$ 485,90 para alunas e R$ 481,67 para alunos. No Ensino Fundamental, o valor é unificado em R$ 488,59. Já para o Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos, o benefício chega a R$ 493,59.

Regulamentado por normas municipais, o programa atende cerca de 40 mil estudantes e movimenta aproximadamente R$ 20 milhões no comércio local neste primeiro semestre, com compras realizadas em estabelecimentos credenciados.

O acesso ao aplicativo está disponível para celulares com sistemas Android e iOS, permitindo consulta de saldo e controle das recargas.