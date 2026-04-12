Feira em Córrego do Ouro reúne público com atrações gastronômicas, culturais e esportivas - Foto: Divulgação

Feira em Córrego do Ouro reúne público com atrações gastronômicas, culturais e esportivas Foto: Divulgação

Publicado 12/04/2026 10:35

Macaé - A Feira Gastronômica e Cultural Sabores de Córrego do Ouro movimenta o distrito serrano de Macaé neste fim de semana e transforma o Parque de Exposições em ponto de encontro entre moradores e visitantes. A programação segue neste domingo, dia 12, com atrações que combinam culinária, música, esporte e atividades culturais.

O evento reúne 15 barracas com opções variadas de pratos, além de espaços voltados para artesanato e produção rural. A proposta valoriza produtos locais e fortalece a economia da região, criando um ambiente de integração entre comerciantes, produtores e o público.

A programação esportiva abre o dia com o Pedal Córrego do Ouro em Movimento, a partir das 7h, seguido por campeonato de artes marciais, atividades recreativas e ações culturais. Ao longo do dia, o público também participa de oficinas, bingo e apresentações artísticas.

A agenda musical mantém o clima animado, com show de Márcia Lima à tarde e apresentação do grupo Forró Trichapado no início da noite, encerrando a programação.

Realizada pela Associação dos Comerciantes de Córrego do Ouro, a feira aproveita o clima ameno da serra no outono para atrair visitantes e destacar o potencial turístico do distrito. A iniciativa aposta na convivência e na valorização das tradições locais como forma de impulsionar o desenvolvimento da região.

A programação do sábado também reuniu competições esportivas, apresentações culturais e atividades educativas, ampliando a experiência do público ao longo do fim de semana.