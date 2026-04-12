Rede de proteção fortalece atendimento e contribui para queda nos casos de feminicídio - Foto: Divulgação

Rede de proteção fortalece atendimento e contribui para queda nos casos de feminicídioFoto: Divulgação

Publicado 12/04/2026 10:35

Macaé - Macaé registra 16 meses sem casos de feminicídio e passa a figurar entre os municípios com melhores resultados no enfrentamento à violência contra a mulher no estado do Rio de Janeiro. O dado, divulgado pelo Instituto de Segurança Pública, reflete a atuação integrada de políticas públicas voltadas à prevenção, proteção e acolhimento.

A articulação entre áreas como segurança, saúde, assistência social e políticas para mulheres estrutura uma rede que atua de forma contínua no atendimento a vítimas em situação de vulnerabilidade. O trabalho inclui monitoramento de casos, encaminhamento para serviços especializados e ações educativas.

De acordo com a Secretaria de Segurança, o resultado está ligado à resposta rápida diante de situações de risco e ao fortalecimento de medidas protetivas. A atuação conjunta com forças de segurança e o sistema de justiça contribui para ampliar a proteção e reduzir ocorrências mais graves.

Na comparação com outros municípios, Macaé apresenta índice superior, com período mais longo sem registros de feminicídio. Em relação às tentativas, foram contabilizados nove casos, número inferior ao de cidades como Nova Iguaçu e Belford Roxo, e próximo ao registrado em Niterói.

Entre as iniciativas disponíveis, o município oferece o Auxílio Mulheres Livres, com benefício mensal de R$ 650 por até seis meses, podendo ser prorrogado. O programa busca garantir condições para recomeço com mais segurança.

A rede de atendimento inclui ainda o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, canal telefônico para orientação e denúncias, acompanhamento pela Patrulha Maria da Penha e suporte na rede de saúde com atendimento sigiloso e integral.

A oferta de cursos de qualificação profissional e ações de conscientização também integra a estratégia, com foco na autonomia financeira e na prevenção da violência.

O conjunto de medidas reforça a estrutura de apoio e amplia o acesso a serviços essenciais, com foco na proteção da vida e no enfrentamento à violência de gênero.