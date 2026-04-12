Público participou de serviços de saúde e atividades físicas durante ação na Arena Sol e Mar - Foto: Divulgação

Público participou de serviços de saúde e atividades físicas durante ação na Arena Sol e Mar Foto: Divulgação

Publicado 12/04/2026 10:36

Macaé - O evento Saúde Ativa Macaé reuniu moradores de diferentes idades neste sábado, dia 11, na Arena Sol e Mar, ao lado do Ginásio Poliesportivo Maurício Bittencourt, com uma programação voltada à prevenção e ao bem-estar. A ação ofereceu atendimentos gratuitos, orientações e atividades físicas em um espaço aberto e acessível à população.

A mobilização marcou o calendário de datas voltadas à saúde e reforçou a importância do cuidado preventivo e da prática regular de exercícios. Equipes de diferentes áreas atuaram de forma integrada para levar serviços e informações ao público.

Durante a programação, foram disponibilizados vacinação contra a influenza, avaliação nutricional com cálculo de índice de massa corporal, aferição de pressão arterial, verificação de peso e altura, além de análise de risco cardiovascular. O público também teve acesso a orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis, combate à dengue, saúde da população negra e enfrentamento à violência contra a mulher.

A unidade móvel do programa Saúde Até Você realizou atendimentos com clínico geral e serviços voltados à saúde da mulher, incluindo coleta de exame preventivo. O Ônibus Rosa também participou da ação, ampliando o acesso a consultas e cuidados básicos.

Na área esportiva, atividades como pilates, aulas de ritmos, recreação infantil, oficina de futebol e capoeira integraram a programação, incentivando hábitos saudáveis de forma prática e dinâmica.

A iniciativa também buscou estimular o público masculino a procurar os serviços de saúde de forma preventiva, reforçando a importância do acompanhamento regular.

Moradores que participaram destacaram a facilidade de acesso e a diversidade dos serviços oferecidos. O evento aproximou a população dos atendimentos e ampliou a conscientização sobre a importância do cuidado contínuo com a saúde.