Pistola e munições apreendidas foram encaminhadas para a delegacia após a ocorrência - Foto: Divulgação

Pistola e munições apreendidas foram encaminhadas para a delegacia após a ocorrênciaFoto: Divulgação

Publicado 13/04/2026 11:58

Macaé - Um homem foi preso na noite de domingo, dia 12, no bairro Parque Aeroporto, em Macaé, após policiais encontrarem uma arma de fogo em sua posse durante uma ação do Serviço Reservado do 32º Batalhão de Polícia Militar.

A equipe chegou até o suspeito após levantamento de informações que indicavam a presença de material ilegal em um estabelecimento da região. No local, os agentes localizaram uma pistola calibre 9mm, acompanhada de carregador e munições.

De acordo com a polícia, o homem não possuía autorização para portar arma de fogo, o que caracteriza crime previsto na legislação vigente. Ele foi detido e conduzido para a 128ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.

O caso foi registrado com base no Estatuto do Desarmamento, e o material apreendido ficou à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais.