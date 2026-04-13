Leones Almeida assume mandato na Câmara e destaca atuação voltada à segurança - Foto: Reprodução Rede Social

Leones Almeida assume mandato na Câmara e destaca atuação voltada à segurança Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 13/04/2026 11:58

Macaé - Leones Almeida da Silva tomou posse na manhã desta segunda-feira, dia 13, como vereador na Câmara Municipal de Macaé, após assumir a vaga deixada por Ricardo Salgado, que passou a integrar o secretariado municipal. O ato oficial ocorreu no plenário e seguiu os trâmites previstos no Regimento Interno da Casa.

Quarto suplente do MDB nas eleições de 2024, Leones passa a exercer o mandato no Legislativo em um novo momento da carreira. Policial militar, ele construiu trajetória ligada à segurança pública e chega ao cargo com a proposta de contribuir com pautas relacionadas à área.

Durante a cerimônia, conduzida pelo presidente da Câmara, Alan Mansur, foram realizadas a leitura da ata e do termo de posse, formalizando a entrada do novo parlamentar.

Ao assumir o cargo, Leones destacou o compromisso com a função e a responsabilidade de representar a população. Com 14 anos de atuação nas ruas, ele afirmou que pretende levar a experiência profissional para o debate legislativo, com atenção às demandas da segurança pública no município.

A mudança na composição da Câmara ocorre após a saída de Ricardo Salgado para assumir a Secretaria de Ambiente, Sustentabilidade e Clima, abrindo espaço para a convocação do suplente.