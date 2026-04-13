Drogas e motocicletas foram apreendidas durante ação policial no bairro Lagomar - Foto: Divulgação

Drogas e motocicletas foram apreendidas durante ação policial no bairro LagomarFoto: Divulgação

Publicado 13/04/2026 11:58

Macaé - Uma denúncia anônima mobilizou policiais militares e revelou um ponto de tráfico de drogas no bairro Lagomar, em Macaé. A informação levou equipes do 32º BPM até o local indicado, onde foram encontrados indícios de atuação criminosa.

No endereço, os agentes identificaram uma estrutura improvisada, utilizada como base de apoio por suspeitos. Durante a varredura, também localizaram entorpecentes escondidos em área de vegetação, o que reforçou a suspeita de comercialização ilegal.

A ação resultou na apreensão de invólucros de cocaína já prontos para venda. Além disso, quatro motocicletas foram encontradas no local. Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que uma delas possuía registro de roubo.

Todo o material recolhido, assim como os veículos, foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e seguirá sob investigação.