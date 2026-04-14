Inscrições para reingresso na FeMASS acontecem de forma presencial na Cidade UniversitáriaFoto: Douglas Smmithy
FeMASS abre portas para quem quer recomeçar e oferece vagas em seis cursos de graduação
Processo de reingresso segue até o dia 30 e mira profissionais que já possuem diploma superior
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Oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e incluem funções onshore e offshore
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