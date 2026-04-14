Inscrições para reingresso na FeMASS acontecem de forma presencial na Cidade Universitária - Foto: Douglas Smmithy

Inscrições para reingresso na FeMASS acontecem de forma presencial na Cidade UniversitáriaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 14/04/2026 11:33

Macaé - A Faculdade Miguel Ângelo da Silva Santos iniciou o processo de reingresso e abriu novas oportunidades para quem deseja retomar a vida acadêmica em Macaé. As inscrições seguem até o dia 30 deste mês e são voltadas para candidatos com diploma de ensino superior, interessados em ingressar no segundo semestre de 2026.

A seleção contempla vagas nos cursos de Administração, Engenharia de Produção, Sistemas de Informação e nas licenciaturas em Matemática, Letras e Pedagogia. A proposta amplia o acesso ao ensino público e permite que profissionais busquem uma nova formação ou complementem a trajetória acadêmica.

O atendimento ocorre de forma presencial na Secretaria Acadêmica da instituição, na Cidade Universitária, localizada na Rua Aloísio da Silva Gomes, nº 50, na Granja dos Cavaleiros. O candidato deve comparecer entre 15h e 19h, podendo ser representado por procurador legalmente autorizado.

O processo seletivo será realizado em três etapas: inscrição, entrega de documentos e análise do currículo acadêmico. Entre os documentos exigidos estão identidade, CPF, diploma de graduação, histórico escolar com coeficiente de rendimento e, quando houver, comprovação de experiência profissional.

A instituição informa que não podem participar candidatos que tiveram matrícula cancelada em processos anteriores de reingresso. O edital completo está disponível para consulta online, com todos os critérios e orientações detalhadas.

Mais informações podem ser obtidas por telefone ou e-mail junto à Secretaria Acadêmica.