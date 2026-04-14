Central do Trabalhador concentra oportunidades para diversos perfis profissionais - Foto: Reprodução

Central do Trabalhador concentra oportunidades para diversos perfis profissionaisFoto: Reprodução

Publicado 14/04/2026 11:34

Macaé - A Central do Trabalhador disponibiliza nesta semana 434 vagas de emprego em Macaé, com oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. A atualização amplia as chances de inserção no mercado formal e contempla desde funções operacionais até cargos técnicos e especializados.

As vagas atendem candidatos com ensino fundamental incompleto até profissionais com formação técnica e superior. Entre as funções ofertadas estão atendente, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, motorista, vendedor, cozinheiro, pedreiro e eletricista. Também há postos para técnico de segurança do trabalho, projetista e analista de tecnologia da informação.

O setor offshore e industrial aparece com oportunidades para rádio operador, soldador e técnico de materiais, ampliando o leque de atuação para profissionais com experiência nessas áreas. A lista inclui ainda vagas destinadas a pessoas com deficiência, com opções como almoxarife onshore e rádio operador offshore.

Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda para realizar cadastro e receber encaminhamento às empresas. O atendimento acontece no Edifício Comercial Lotus, na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1181, na Praia Campista, das 8h às 17h.

Quem não encontrar uma vaga compatível com o perfil pode realizar cadastro online para futuras oportunidades.