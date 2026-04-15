Vereadores debatem segurança no trânsito e cobram medidas para reduzir riscos em trecho da RJ-168 - Foto: Reprodução

Vereadores debatem segurança no trânsito e cobram medidas para reduzir riscos em trecho da RJ-168Foto: Reprodução

Publicado 15/04/2026 10:49

Macaé - Vereadores de Macaé colocaram o pé no freio do silêncio e puxaram para o centro do debate um problema que afeta diretamente quem vive e circula pela cidade. A segurança no trânsito dominou a sessão desta terça-feira, 14, com críticas à ausência de fiscalização eletrônica em pontos considerados críticos, como o acesso ao bairro Horto pela RJ-168.

O alerta partiu do vereador Tico Jardim, que voltou a cobrar providências do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado. Pela segunda vez em 15 dias, ele conseguiu aprovar uma proposta pedindo a reinstalação de radar no trecho. Segundo o parlamentar, a retirada do equipamento abriu espaço para o excesso de velocidade e aumentou o risco de acidentes.

“O radar ajudava a controlar a velocidade e dava mais segurança para quem entra e sai do bairro. Não se trata de multa, se trata de preservar vidas”, afirmou.

A preocupação ganhou reforço dentro do plenário. O presidente da Câmara, Alan Mansur, relatou situação de risco recente no local e destacou que a medida tem caráter preventivo. Para ele, a ausência de controle eletrônico compromete a segurança de motoristas e moradores.

Além da cobrança por fiscalização, o tema mobilizou outras frentes. Tico também lembrou que já havia solicitado reparos na via no fim de março e informou que uma equipe deve atuar ainda esta semana no trecho entre Glicério e Frade.

Outros assuntos também entraram na pauta. A vereadora Leandra Lopes defendeu a adesão do município ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, apontando a importância de acessar recursos federais para fortalecer políticas públicas. Já a vereadora Mayara Rezende destacou um dado positivo: Macaé completa 16 meses sem registros de feminicídio, resultado atribuído à atuação integrada das forças de segurança e redes de apoio.

O debate revelou um retrato da cidade em diferentes frentes. De um lado, a urgência por mais segurança nas ruas. Do outro, avanços que mostram resultados de políticas públicas em andamento.