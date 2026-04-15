Reunião definiu reajuste e avanço na progressão funcional dos servidores municipais - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Reunião definiu reajuste e avanço na progressão funcional dos servidores municipaisFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 15/04/2026 10:49

Macaé - Servidores municipais de Macaé começaram a semana com expectativa renovada após a definição do reajuste salarial anual e avanços na progressão de carreira. A proposta, anunciada na terça-feira, 14, estabelece aumento de 6% nos vencimentos, somado a quatro níveis de progressão funcional.

A medida foi construída em diálogo entre representantes do governo e do sindicato da categoria, durante reunião realizada no gabinete do Executivo. O acordo resultou no envio de um Projeto de Lei à Câmara Municipal, onde será analisado pelos vereadores.

De acordo com o prefeito Welberth, o reajuste busca recompor perdas acumuladas ao longo dos anos e garantir ganho real aos trabalhadores. Ele destacou que a proposta respeita os limites financeiros do município e atende a uma demanda histórica da categoria.

Na prática, a combinação entre reajuste e progressão pode representar aumento total de cerca de 10% para a maioria dos servidores. Em áreas específicas, como a educação, o impacto pode ser ainda maior, chegando a até 14%, devido às regras diferenciadas de progressão.

A presidente do sindicato, Miriam Seso, avaliou o avanço como importante, mas ressaltou que ainda há pontos a serem discutidos, especialmente para categorias como agentes de saúde, agentes de endemias e profissionais da enfermagem.

O encontro também tratou de temas administrativos, como a contribuição assistencial, que segue em análise jurídica. A proposta agora depende da aprovação do Legislativo para entrar em vigor.