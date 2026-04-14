Indicadores positivos colocam Macaé entre os municípios mais seguros do estado - Foto: Douglas Smmithy

Indicadores positivos colocam Macaé entre os municípios mais seguros do estadoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 14/04/2026 14:07

Macaé - Macaé passou a ocupar posição de destaque no cenário da segurança pública fluminense ao apresentar resultados consistentes na redução da criminalidade. O município alcançou 16 meses sem registro de feminicídio e vem acumulando quedas expressivas em diferentes indicadores, segundo dados do Instituto de Segurança Pública.

O avanço não ocorreu por acaso. A cidade estruturou uma política baseada na integração entre forças de segurança, uso de tecnologia e ampliação da presença nas ruas. Esse conjunto de ações contribuiu para reduzir ocorrências como roubos de rua, crimes violentos e outras práticas que impactam diretamente a rotina da população.

Indicadores positivos colocam Macaé entre os municípios mais seguros do estado Foto: Ilustração De acordo com o prefeito Welberth, o resultado é reflexo de um trabalho contínuo e planejado. “A segurança pública exige união de esforços. Investimos em parcerias, fortalecemos as instituições e ampliamos estratégias que trazem resultados concretos”, destacou.

Entre as iniciativas adotadas estão o apoio ao Programa Estadual de Integração na Segurança, a atuação conjunta com as polícias Civil e Militar, além da utilização de sistemas de monitoramento com reconhecimento facial e o reforço da Guarda Municipal.

O cenário atual coloca Macaé como exemplo no estado, mostrando que políticas públicas bem estruturadas podem gerar impacto direto na qualidade de vida e na sensação de segurança da população.