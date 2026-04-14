Indicadores positivos colocam Macaé entre os municípios mais seguros do estadoFoto: Douglas Smmithy
Macaé vira referência em segurança pública no estado do Rio
Com queda nos índices de violência e 16 meses sem feminicídio, cidade consolida modelo baseado em integração e investimento
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Regularização de imóveis avança e escritório abre portas no Lagomar para atender moradores
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