Equipes técnicas avaliam semáforos na RJ-106 para garantir mais segurança aos motoristas Foto: Divulgação
Semáforos problemáticos entram na mira e passam por diagnóstico em Macaé
Vistoria técnica na RJ-106 aponta troca de equipamento e medidas provisórias para garantir segurança no trânsito
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Debate expõe preocupação com segurança na RJ-168, pedidos por fiscalização e avanços em outras áreas entram na sessão
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Servidores de Macaé terão reajuste salarial e avanço na carreira após acordo
Proposta prevê aumento de 6% e progressão que pode elevar ganhos em até 14% em alguns casos
Macaé vira referência em segurança pública no estado do Rio
Com queda nos índices de violência e 16 meses sem feminicídio, cidade consolida modelo baseado em integração e investimento
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Novo espaço orienta famílias sobre documentação e integra projeto que pretende legalizar cerca de 12 mil imóveis em Macaé
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