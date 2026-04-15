Equipes técnicas avaliam semáforos na RJ-106 para garantir mais segurança aos motoristas - Foto: Divulgação

Equipes técnicas avaliam semáforos na RJ-106 para garantir mais segurança aos motoristas Foto: Divulgação

Publicado 15/04/2026 10:49

Macaé - Técnicos de mobilidade urbana deram um passo importante para resolver falhas que têm preocupado motoristas na RJ-106, em Macaé. A equipe realizou, na terça-feira, 14, uma vistoria detalhada nos semáforos instalados em pontos de grande movimento, como os acessos próximos a redes atacadistas da região.

A análise foi feita diretamente nos equipamentos, após registros de funcionamento irregular que aumentaram o risco de acidentes e causaram insegurança no trânsito. O trabalho contou com a participação de representantes ligados ao sistema de fiscalização eletrônica em parceria com o órgão estadual responsável pela rodovia.

O diagnóstico inicial indicou caminhos diferentes para cada ponto. No trecho em frente ao Atacadão, as falhas recorrentes exigem a substituição completa do semáforo por um modelo mais moderno. Já no acesso ao Dom Atacadista, o equipamento segue em operação provisória no modo amarelo intermitente, como forma de alertar os motoristas e reduzir a velocidade.

A próxima etapa prevê a elaboração de um relatório técnico detalhado pelo órgão estadual, que será apresentado em reunião com o município para definição das intervenções definitivas.

A ação reforça a busca por mais segurança e organização no trânsito, especialmente em áreas de grande fluxo, onde qualquer falha pode gerar impactos imediatos na rotina de quem circula pela cidade.