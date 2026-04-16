Arma, munições e entorpecentes foram apreendidos durante operação policial na comunidade - Foto: Reprodução

Arma, munições e entorpecentes foram apreendidos durante operação policial na comunidadeFoto: Reprodução

Publicado 16/04/2026 11:08

Macaé - A resposta rápida da Polícia Militar a denúncias de tráfico resultou na apreensão de um verdadeiro arsenal na comunidade das Malvinas, em Macaé. A ação, realizada na quarta-feira, expôs a gravidade da atuação criminosa na região e retirou de circulação armas de alto poder de fogo.

Equipes do 32º BPM avançaram na operação após informações indicarem movimentação intensa do tráfico. O Grupamento de Ações Táticas e o Serviço Reservado reforçaram o patrulhamento e montaram um cerco estratégico para alcançar os pontos suspeitos.

Durante as buscas, os policiais encontraram uma submetralhadora calibre 9mm, munições de diferentes calibres, carregadores, além de equipamentos utilizados por criminosos, como capa de colete tático e rádios comunicadores. No mesmo local, foram apreendidas 67 porções de cocaína e dinheiro em espécie.

O material foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. A ocorrência segue em investigação para identificar os responsáveis pelo armamento e pela distribuição das drogas.

A operação reforça o enfrentamento direto ao crime organizado e evidencia o risco enfrentado por moradores de áreas impactadas pela violência, ao mesmo tempo em que sinaliza a intensificação das ações de segurança na cidade.