Crianças participam de atividades educativas que simulam situações do dia a dia no trânsito - Foto: Divulgação

Crianças participam de atividades educativas que simulam situações do dia a dia no trânsitoFoto: Divulgação

Publicado 16/04/2026 11:08

Macaé - A formação de futuros condutores mais conscientes começa ainda na infância, e Macaé aposta na educação como caminho para transformar o trânsito. A Escolinha de Trânsito retomou as atividades e abriu a agenda de 2026, levando orientação e aprendizado direto para dentro das salas de aula.

A iniciativa, coordenada pela área de Educação para o Trânsito, percorre escolas públicas e particulares com uma proposta que mistura informação e diversão. As ações incluem teatro, circuitos simulados, músicas e dinâmicas que ajudam crianças e adolescentes a entender, na prática, a importância do respeito às regras e à vida.

A programação já começou e passou pelo Colégio Radan, no Parque Aeroporto, onde alunos da educação infantil e do ensino fundamental participaram das atividades. A interação chamou atenção pelo envolvimento dos estudantes, que vivenciaram situações comuns do cotidiano no trânsito de forma leve e educativa.

Segundo a coordenação, o objetivo é formar cidadãos mais atentos e responsáveis desde cedo. A proposta também busca reduzir acidentes a longo prazo, ao incentivar comportamentos seguros e conscientes.

As escolas interessadas podem solicitar a participação por meio de agendamento eletrônico, ampliando o alcance de um projeto que aposta na prevenção como ferramenta principal para um trânsito mais humano.