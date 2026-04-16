Centro de Convenções recebe público para duas noites de louvor e música gospel em Macaé - Foto: Ilustração

Centro de Convenções recebe público para duas noites de louvor e música gospel em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 16/04/2026 11:08

Macaé - O Centro de Convenções de Macaé se prepara para receber vozes que emocionam e mensagens que conectam. Nos dias 1º e 2 de maio, o espaço será palco do AdoraSom Gospel, evento gratuito que promete reunir centenas de pessoas em noites marcadas por louvor, música e encontros de fé.

A programação começa sempre às 19h e traz como destaque nomes conhecidos do cenário gospel. Na sexta-feira, quem sobe ao palco é a cantora Valesca Mayssa, reconhecida pela interpretação intensa e canções que dialogam diretamente com o público, como Eu sou teu Pai e Árvore Cortada. A expectativa é de uma apresentação que misture emoção e espiritualidade.

No sábado, a noite fica por conta de Julliany Souza, representante de uma nova geração da música cristã. Com repertório que inclui músicas como Quem é esse e Canção que não envelhece, a artista também compartilha com Valesca o recente lançamento Quem poderá, reforçando a sintonia entre as atrações do evento.

A proposta vai além dos shows. O AdoraSom Gospel surge como um ponto de encontro para diferentes públicos, reunindo famílias, jovens e visitantes em uma experiência coletiva que envolve cultura, fé e convivência. A expectativa é de impacto positivo também na economia local, com movimentação em hotéis, restaurantes e comércio.

O evento integra o calendário turístico da cidade e fortalece o segmento religioso, que cresce a cada ano e amplia o alcance de Macaé como destino para grandes encontros. A combinação entre música e propósito transforma o espaço em um ambiente de acolhimento e troca.

Com entrada gratuita, o AdoraSom Gospel deve reunir caravanas de diferentes municípios, consolidando o evento como uma das principais atrações do feriado na região. A proposta é simples e direta: reunir pessoas em torno da música e da fé, criando momentos que ficam na memória.