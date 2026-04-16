Centro de Convenções recebe público para duas noites de louvor e música gospel em MacaéFoto: Ilustração
Música, fé e emoção: AdoraSom Gospel promete dois dias de celebração em Macaé
Evento gratuito reúne grandes nomes da música cristã e deve atrair público de toda a região no feriado de maio
Moto roubada é recuperada e drogas são apreendidas durante ação em Macaé
Patrulhamento no Parque Aeroporto leva polícia a veículo com registro de roubo e mochila com entorpecentes
Operação nas Malvinas apreende submetralhadora, munições e drogas em Macaé
Denúncias sobre atuação do tráfico levam PM a montar cerco tático e localizar arsenal em área dominada pelo crime
Educação no trânsito ganha força e mobiliza alunos em Macaé
Escolinha de Trânsito abre agenda para 2026 e leva atividades práticas e lúdicas às escolas da rede pública e privada
Vereadoras destacam avanço histórico em Macaé, mas cobram reforço na proteção às mulheres
Marca de 16 meses sem feminicídio é comemorada, porém desafios como subnotificação e estrutura ainda preocupam
Música, fé e emoção: AdoraSom Gospel promete dois dias de celebração em Macaé
Evento gratuito reúne grandes nomes da música cristã e deve atrair público de toda a região no feriado de maio
Cerco no Lagomar termina com dupla presa por tráfico em Macaé
Ação da PM intercepta tentativa de fuga, apreende drogas e reforça combate ao crime na região
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.