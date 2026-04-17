Atletas entram em ação em Macaé em disputas que prometem alto nível técnico no tatameFoto: Divulgação
Tatame montado e clima de decisão: Macaé recebe edição do X Force BJJ neste sábado
Competição reúne atletas de várias categorias e aposta em técnica, disciplina e solidariedade dentro e fora das lutas
Macaé entra em quadra neste domingo e busca reação diante da torcida no Estadual de Futsal
Equipe aposta no apoio do público para subir na tabela e manter ritmo na competição estadual
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Iniciativa alia apoio financeiro no defeso, ações ambientais e abastecimento da merenda escolar, beneficiando centenas de famílias
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