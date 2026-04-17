Atletas entram em ação em Macaé em disputas que prometem alto nível técnico no tatame - Foto: Divulgação

Atletas entram em ação em Macaé em disputas que prometem alto nível técnico no tatameFoto: Divulgação

Publicado 17/04/2026 11:17

Macaé - O tatame vai ferver em Macaé neste sábado, quando atletas de diferentes faixas e categorias se encontram para disputar o X Force BJJ 11, evento que já se consolidou como uma das principais vitrines do jiu-jítsu na região. A competição acontece das 7h às 19h, no Ginásio Poliesportivo Municipal, com entrada solidária.

A expectativa é de um dia inteiro de combates intensos, marcados por estratégia, resistência e respeito, características que fazem do jiu-jítsu muito mais do que um esporte. Com inscrições encerradas, o torneio deve reunir competidores experientes e novos talentos, tanto nas modalidades com quimono quanto sem quimono.

O espaço foi preparado para receber atletas e público com estrutura adequada, garantindo segurança e conforto durante toda a programação. Dentro das áreas de luta, cada combate carrega histórias de superação, disciplina diária e busca por evolução, elementos que aproximam o público e criam uma atmosfera de envolvimento.

Além da disputa esportiva, o evento também reforça o lado social. Para acompanhar as lutas, o público deve contribuir com dois quilos de alimento não perecível, iniciativa que amplia o alcance da ação e conecta esporte e solidariedade.

A competição integra o calendário esportivo da cidade e fortalece a presença das artes marciais na região, estimulando a prática e revelando novos nomes no cenário.