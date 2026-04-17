Equipe macaense aposta no fator casa para conquistar vitória importante no Estadual de Futsal - Foto: Divulgação

Equipe macaense aposta no fator casa para conquistar vitória importante no Estadual de Futsal Foto: Divulgação

Publicado 17/04/2026 11:18

Macaé - O Macaé Futebol Clube volta à quadra neste domingo (19), com um objetivo claro: transformar o apoio da torcida em combustível para conquistar mais três pontos no Campeonato Estadual de Futsal Adulto. A equipe enfrenta o Magé às 14h, no Ginásio Poliesportivo Municipal, em partida válida pela quarta rodada, com entrada gratuita.

O duelo chega em um momento decisivo para o time macaense, que soma quatro pontos e ocupa a sexta colocação na tabela. Após um início irregular, a equipe tenta consolidar uma reação e ganhar fôlego na competição, que reúne 12 clubes e segue em turno único, com todos se enfrentando.

A campanha até aqui mostra um time em construção. Na estreia, o Macaé sofreu um revés em casa diante do Olaria. Na sequência, deu a resposta com uma vitória consistente sobre o Comary Futsal. Já na rodada mais recente, arrancou um empate fora de casa contra a Portuguesa, resultado que manteve a equipe viva na disputa por posições melhores.

Sob o comando do técnico Victor Moitinho, o grupo aposta na evolução coletiva e no fator casa como diferencial. A expectativa é de um jogo equilibrado, com intensidade do início ao fim, diante de um adversário que também busca subir na tabela.

O campeonato reúne equipes tradicionais como Botafogo, Vasco, Portuguesa e Olaria, além de outros clubes competitivos, o que eleva o nível técnico e torna cada rodada ainda mais decisiva.

Com arquibancadas abertas e clima de incentivo, o confronto deste domingo representa mais do que três pontos. É a chance de fortalecer a confiança do elenco e aproximar ainda mais o time da torcida.