Crianças e adultos participam de atividades literárias e descobrem autores locais durante evento no Centro de Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Crianças e adultos participam de atividades literárias e descobrem autores locais durante evento no Centro de MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 19/04/2026 12:30

Macaé - A literatura infantil tomou conta do Centro de Macaé e transformou o sábado em um convite à imaginação, ao encontro e à descoberta. O Dia Nacional do Livro Infantil foi celebrado com uma programação diversa que reuniu escritores, artistas e leitores na Sociedade Musical Nova Aurora, em um ambiente marcado por histórias, trocas e incentivo à leitura.

O evento apresentou ao público um panorama da produção literária macaense, com lançamentos, exposições e atividades voltadas para todas as idades. Crianças participaram de momentos de contação de histórias, enquanto adultos circularam entre estandes e conheceram novas obras produzidas por autores da cidade.

A programação incluiu lançamentos como Juruba visita Macaé, de Ana Paula Mattos, As aventuras de José, o tatu-bola, de Alessandra Bastos, e As Aventuras de Moema na Floresta, de Andrea Pessanha. Também foram apresentados títulos como Travessia, de Conceição de Maria, e A Floresta Desencantada, de Mariucha Correa, além de obras de fantasia e identidade local, como Segredos do Mangue de Macaé.

Além da exposição literária, o público participou de oficina de escrita criativa, espaço de troca e doação de livros e apresentações culturais, incluindo sarau poético. A proposta foi aproximar diferentes formas de expressão artística e estimular o contato direto com a leitura.

O encontro também abriu espaço para diálogo entre autores e leitores, fortalecendo a circulação de ideias e o reconhecimento dos talentos locais. A iniciativa ampliou o acesso à literatura e destacou o papel da cultura como instrumento de formação e identidade.

Crianças e adultos participam de atividades literárias e descobrem autores locais durante evento no Centro de Macaé Foto: Moisés Bruno H. Santos