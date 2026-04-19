Crianças e adultos participam de atividades literárias e descobrem autores locais durante evento no Centro de MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos
Livro infantil ganha palco e aproxima leitores de histórias que nascem na cidade
Evento reúne autores, artistas e famílias em programação que valoriza a literatura local e incentiva o hábito da leitura desde cedo
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